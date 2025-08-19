Raad de BN’er: wie staat er op deze babyfoto?

Tekst: Dunya Diercks

De moeder van deze jongedame gebruikte kennelijk een kapotte bloempot om het kapsel van haar dochter bij te punten… Inmiddels zit haar haar áltijd goed en is ze een graag geziene gast in allerlei talkshows. In haar dagelijks leven is ze druk met dat waar ze het beste in is: schrijven.

Ze brak door met een onthutsend semi-autografische boek dat beschrijft hoe een jonge moeder na de geboorte van haar eerste kind in een psychose terechtkomt. De schrijfster zelf zit al jaren weer goed in haar vel en dat mag ze maar wat graag showen…

