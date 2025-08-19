Screenshot 2023 03 30 16.18.03

Raad de BN’er: wie staat er op deze babyfoto?

Tekst: Dunya Diercks

19/08/2025

De moeder van deze jongedame gebruikte kennelijk een kapotte bloempot om het kapsel van haar dochter bij te punten… Inmiddels zit haar haar áltijd goed en is ze een graag geziene gast in allerlei talkshows. In haar dagelijks leven is ze druk met dat waar ze het beste in is: schrijven.

Ze brak door met een onthutsend semi-autografische boek dat beschrijft hoe een jonge moeder na de geboorte van haar eerste kind in een psychose terechtkomt. De schrijfster zelf zit al jaren weer goed in haar vel en dat mag ze maar wat graag showen…

Wie-o-wie is dit? Kijk hier voor het antwoord!

Uit andere media

Dunya Diercks

Dunya is een jaar of tig geleden afgestudeerd als journalist en heeft vele jaren gewerkt als (entertainment)journalist voor o.a. De Telegraaf, pagina Privé, het AD, Shownieuws, Novum Nieuws, Hart van Nederland en Weekend. Ook is ze samensteller en redacteur van de tweewekelijkse Audax-entertainmentnieuwsbrief Showbuzz. Dunya houdt van bankzitten™, samosa’s, mimosa’s en (bijna alle) dieren. Vooral –‘lastige’ - katten hebben haar interesse: ze is tevens gediplomeerd kattengedragstherapeut.

Meer van Dunya