Qmusic’s Fien Vermeulen had bevalling van 65 uur, maar zou het ‘nu direct’ opnieuw doen

Fien Vermeulen heeft geen makkelijke bevalling gehad. De Qmusic-dj schrijft op Instagram dat haar dochtertje Lise-Marie begin deze maand pas na 65 uur op de wereld kwam.

“De thuisbevalling waar we op hadden gehoopt, is het helaas niet geworden”, begint de 33-jarige Vermeulen haar terugblik. “Het begin was heel moeilijk. Na 56 uur regelmatige weeën waarvan de laatste 6 uur weeënstorm, zat ik nog steeds op 2 centimeter en was ik op. Met de ruggenprik hebben we toch wat kunnen ontspannen maar ik vond het heel lastig dat het niet vlotte. Bij de laatste kans controle voordat de keizersnede opgestart zou worden, zat ik opeens toch op 9 centimeter.”

Na 65 uur, waarvan de dj “25 minuten geperst” heeft, werd haar eerste kind geboren. “Het laatste stuk ging zo goed en de oerkracht die ik voelde, was alles waar ik zo op had gehoopt.”

‘Het mooiste ooit’

Ondanks haar heftige bevalling zou Vermeulen het “nu direct” opnieuw doen. “Sterker nog: ik zou soms wel even terug willen spoelen. Om nog een keer te beleven hoe ze geboren werd. Het was het mooiste ooit.”