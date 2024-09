Peter Römer vindt achternaam niet besmeurd: ‘Je komt nooit schadeloos door het leven’

Eind augustus verscheen de 95e editie van Peter Römers boekenserie Baantjer: De Cock En De Moord Op Afspraak. Zijn zoon Thijs schitterde tijdens de boekpresentatie in afwezigheid. Dat was zijn eigen keuze, vertelde de schrijver aan Weekend. Hij vindt niet dat zijn familienaam na de heisa rondom zijn zoon besmeurd is. “Het is een onderdeel van wie wij zijn.”

Römer is een achternaam met veel geschiedenis, maar voor velen heeft die naam sinds de beschuldigingen aan het adres en daarop volgende gevangenisstraf van Thijs Römer een nare bijsmaak gekregen. Zijn vader Peter ziet dat niet zo. “Het is het leven, daar kom je nooit schadeloos door. Het is niet besmeurd, het is een onderdeel van wie wij zijn. Uiteindelijk. En waar de naam voor staat. En ja, shit happens. Mooie dingen gebeuren ook. Het leven brengt goede dingen en nare dingen.”

Lees ook: Flinke domper voor Thijs Römer

Boosheid en verdriet

Ondanks Peters relativeringsvermogen was er ook boosheid over de hele situatie. “Boosheid, verdriet, dat zijn stadia waar je doorheen gaat, net als bij ziekte. Als je het niet accepteert, wordt het lastig. We hebben moeilijke tijden gehad, maar je moet door.”

Lees het hele interview met Peter Römer, waarin hij onder meer vertelt hoe het nu gaat met zijn zoon Thijs, in Weekend nummer 36, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.