Peter Gillis geeft update over toestand zoon Mark: ‘Hij moet alles opnieuw leren’

Realityster Mark Gillis moet opnieuw leren lopen, praten en eten. Ook is hij “enorm verward en met tijden angstig”. Dat heeft zijn vader Peter Gillis laten weten. De zoon van de ondernemer ligt nog steeds op de intensive care.

De 28-jarige Gillis werd eind vorige maand in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een ernstige longontsteking te hebben. Maandag liet Peter weten dat Mark zijn ogen had geopend.

“Het ziek zijn en de kunstmatige coma hebben zijn psychische gesteldheid aardig in de war gebracht. Hopelijk trekt dat binnenkort weg”, aldus Peter. “Als familie zijn dat ook geen fijne momenten om aan zijn bed te zitten en hulpeloos toe te kijken.”

‘Heel traject’

Mark oefent in het ziekenhuis om zijn spierkracht terug te krijgen. “Een heel traject, waarvan we vermoeden dat het nog een geruime tijd in beslag zal nemen.”