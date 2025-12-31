Natasja Froger eert René op huwelijksdag: ‘Teken voor 34 jaar bij’

Tekst: Dunya Diercks

Natasja en René Froger zijn deze oudejaarsdag 34 jaar getrouwd. Een mooi moment op René even flink in het zonnetje te zetten, dacht Natasja. Want het afgelopen jaar was zwaar voor haar man.

René kreeg te kampen met krachtverlies in zijn benen. Er werd uiteindelijk een spierontsteking gediagnosticeerd en de zanger moest aan de prednison en revalideren. Een zware tijd, beschrijft Natasja op Instagram. ‘Augustus dit jaar nam je spierkracht heel hard af en kon je bijna niks meer. Slapeloze nachten, allerlei onderzoeken en vijf dagen ziekenhuisopname. Half september de diagnose, je moest aan zware medicatie maar het kon weer helemaal goed komen.’ Met The Toppers Christmas Party 2025 in het vooruitzicht was dat stevig aanpoten, maar René ging ‘keihard’ trainen, met resultaat.

Wat is Natasja ‘enorm trots’ op de monsterprestatie die René deze maand in Ahoy neerzette. ‘Wat heb jij 6 dagen lopen knallen. De artsen en het verplegend personeel waren bij de concerten aanwezig en ook hun heb je versteld doen staan. Wat een doorzettingsvermogen.’

‘Ik teken nog voor 34 jaar bij’

Nu is het eindelijk tijd om te genieten, terug te blikken en dankbaar te zijn. En dat doen ze dubbel en dwars. ‘En nou sluiten we het jaar af met ons hele zooitje om ons heen, gelukkiger kun je ons twee niet maken.’ Op naar nog meer mooie jaren, besluit Natasja. ‘Ik ben intens dankbaar en teken graag nog voor 34 jaar bij. Hou zielsveel van je.’

Beeld: Getty Images