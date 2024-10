Monique Westenberg aan neus geopereerd

Monique Westenberg is vrijdag geopereerd aan haar neus. De ingreep was het gevolg van een auto-ongeluk van jaren geleden, meldt de partner van André Hazes op Instagram.

“Gisteren heb ik na 15 jaar niet durven, mijn neusoperatie gehad. Ik had toen een auto-ongeluk waarbij mijn neus verbrijzeld was. Hierdoor kon ik al die jaren slecht ademen en was hij wat scheef”, schrijft de 46-jarige Westenberg bij een foto waarop haar neus in het verband zit.

‘Beste verzorging thuis’

“De nacht was fucked up, maar ach… als ik hierdoor na zo veel jaar weer normaal kan ademen ben ik blij!”, zegt Westenberg in een tweede post. “En ik heb de beste verzorging thuis…”, verwijst ze naar een volgende foto waarop Hazes in een Monique-badjas in de keuken staat.