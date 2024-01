Monique Westenberg viert verjaardag ‘forever love’ André Hazes

André Hazes viert zijn dertigste verjaardag en ook zijn vriendin Monique Westenberg staat daar op Instagram bij stil. “Happy birthday forever love”, schrijft ze bij een foto van hen samen.

“Wat hebben we een mooi jaar achter ons met zo veel innerlijke rust en groei”, vervolgt ze haar verhaal. “Ik ben trots op jou, op ons. Op hoe ver we gekomen zijn, op de obstakels die we hebben overwonnen en die ons hebben uitgedaagd om naar binnen te gaan.”

‘Nog dichter bij elkaar’

Westenberg schrijft dat ze het waardeert wat Hazes allemaal voor haar en zichzelf heeft gedaan. “Alles wat bedoeld was om ons te breken heeft ons samen én voor zich laten groeien en nog dichter bij elkaar gebracht.”

Beeld: Instagram@moniquenoell