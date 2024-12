Michella Kox gaat de theaters in

Michella Kox komt in 2025 met haar eigen theatershow. Dat vertelt de 44-jarige Kox in gesprek met het ANP. “Het wordt een bijzonder jaar”, aldus Kox. De theatervoorstelling van Kox gaat over haar leven sinds zij realityster is.

“Het begint bij Dames in de Dop en het eindigt waar ik nu sta”, legt de tv-persoonlijkheid uit. In 2008 verscheen Kox in het tweede seizoen van Dames in de Dop, waarin een aantal vrouwen in een paar weken tijd wordt omgetoverd tot keurige dames. Kox wist dat seizoen te winnen.

Lees ook: Michella Kox over Echte Meisjes In De Jungle: ‘Nu gaat het echt gebeuren’

Later deed Kox nog mee aan meerdere tv-programma’s, zoals De Slechtste Chauffeur van Nederland VIPS en had ze twee eigen programma’s: Michella Rijdt Door en Michella & Louisa Werken Mee. Die laatste presenteerde zij samen met Louisa Janssen. Kox is echter het bekendst van haar veelvuldige deelname aan de realityshow Echte Meisjes in de Jungle. In dat programma is Kox in januari voor de vijfde keer te zien.

Meer details over de show van Kox worden later bekendgemaakt.