Meilandjes doen verrassende bekentenis: ‘We houden helemaal niet van een luxe leven’

Dat de Meilandjes wel houden van een beetje luxe blijkt een misvatting te zijn. “We houden helemaal niet van een luxe leven. Dat is vaak zo’n poppenkast”, vertellen Martien en Erica in een exclusief interview met Weekend.

De Meilandjes hebben het drukker dan druk met Code Rosé. Toch staat het volgende project alweer op de planning. Martien en Erica gaan voor een nieuw tv-programma drie weken door Europa reizen met een camper. Wie denkt dat dat gebrek aan luxe helemaal niets is voor het stel heeft het mis. “Ik heb helemaal niet veel luxe nodig, ik hou helemaal niet van een luxe leven”, aldus Erica. “Ik vind het leuk om in zo’n kleine camper weg te gaan. Ik hoop dat het een avond gaat regenen, dan kunnen we gezellig binnen spelletjes doen.”

Poppenkast

Luxe veroorloven ze zich dan weer wel als het aankomt op hun woning. Zo gaan de Meilandjes een nieuw huis laten bouwen waar ze hopelijk in april hun intrek in kunnen nemen. Al hoeven we ook daar geen extravagantie te verwachten. “Heel veel mensen hebben tegenwoordig behoefte aan zo’n regendouche in het plafond. Dat hoef ik helemaal niet”, aldus Martien. “Ik moet gewoon zo’n douchekop hebben. Al die poppenkast.”

