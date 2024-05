Maxime Meiland over sluiting verkrachtingszaak: ‘Teleurgesteld, maar opgelucht’

Maxime Meiland heeft gemengde gevoelens over het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) het onderzoek naar haar aangifte van verkrachting heeft afgerond. Vrijdag werd bekend dat er geen ondersteunend bewijs is gevonden voor verkrachting en dat de zaak is afgesloten.

“Het is goed om te zien dat de politie en het Openbaar Ministerie gedegen onderzoek naar de zaak hebben gedaan. Dat het lastig werd om tot een haalbare vervolging te komen, was al duidelijk. Cliënte is aan de ene kant teleurgesteld, maar aan de andere kant ook opgelucht dat dit nu achter de rug is”, laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra aan het ANP weten.

In de zaak had een 29-jarige man die door Meiland in haar boek werd beschuldigd van verkrachting, zelf aangifte van smaad gedaan. Dat werd in februari door het OM al geseponeerd. “Dat de aangifte van smaad tegen cliënte is geseponeerd, is niet minder dan logisch”, besluit Diekstra.