Maxim Hartman wil Angela de Jong verbaal slopen in tv-programma

Tekst: Evelien Berkemeijer

Maxim Hartman heeft op Instagram een opvallende oproep gedaan aan tv-zenders en producenten. Hij wil voor een programma een halve dag worden opgesloten met Angela de Jong, om haar naar eigen zeggen verbaal aan te pakken.

Maxim Hartman zegt dat hij weinig behoefte heeft om nog aan tv-programma’s mee te werken, maar voor Angela de Jong een uitzondering wil maken. Zijn bericht levert onder zijn volgers zowel bijval als kritiek op.

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Maxim Hartman en Angela de Jong in één kamer

Maxim schrijft: ‘OPROEP aan alle lineaire tv zenders en tv producenten. Regel een meeting met camera’s waarbij Angela de KutJong en ik een halve dag opgesloten worden. Voor de duidelijkheid: Ik heb een prachtig leven met tennis tekenen een podcast en mooie jonge(re) vrouwen en verder weinig tot geen behoefte meer om aan tv programma’s mee te werken maar voor deze afschuwelijke vrouw met haar nog afschuwelijkere stem en wanstaltige meningen wil ik graag een uitzondering maken. Geef mij aub de kans om haar één keer verbaal zo kapot te maken zodat ze daarna minstens drie jaar haar domme muil houdt op tv. Ik doe dit desnoods als vrijwilliger. En voor de mensen die weten hoe gek ik op geld ben zegt dit genoeg. Regel die shit en help de media te verlossen van burgertrutje Angela.’

Steun van bekende volgers

Onder de oproep krijgt Maxim steun van verschillende bekende namen. Douwe Bob laat weten producent van het programma te willen zijn, terwijl Anna Nooshin reageert met: ‘Ben het niet vaak met je eens maar yes.’ Nellie Benner sluit zich aan bij de oproep met: ‘Lets gooooooo’. Toch is niet iedereen enthousiast, want een andere volger schrijft: ‘Jeetje Maxim, ik had je best hoog zitten, maar je laat je wel heel erg kennen nu…’

Video met een andere mening van Maxim Hartman: