Martijn Krabbé weer aan de slag: gaat best oké

Martijn Krabbé is weer aan het werk. De presentator, die een vorm van kanker heeft, heeft onlangs een aflevering opgenomen van het RTL-programma Kopen Zonder Kijken.

“We hebben van de week een aflevering opgenomen waar Martijn bij was, dus het gaat goed”, zegt zijn collega Bob Sikkes voor de camera van Shownieuws. De bouwkundige geeft verder geen details. “Hij laat er zelf niet heel veel over los en dat ga ik ook gewoon niet doen.”

Sikkes vindt het fijn dat het “best oké” gaat met Krabbé. “Ik vond het heel bijzonder om hem te zien. Ik zie hem privé wel, dus dat is anders, maar dat ik hem weer op de vloer zag vond ik heel fijn.”

Lees ook: Kopen zonder Kijken-collega’s steunen Martijn Krabbé bij ziekte

Veel geluk

De 56-jarige Krabbé vertelde in maart dat hij kanker heeft, maar deelde niet welke vorm. De presentator kwam in mei met een update over zijn gezondheid. Het lijkt erop “dat ik vooralsnog veel geluk heb en eigenlijk dankbaar moet zijn”, schreef hij toen op Instagram. “Laat ik het zo zeggen; het had veel erger kunnen zijn. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Mijn ziekte is mijn intimiteit op dit moment en dat blijft het liefst zo lang mogelijk. Ik hoop dat jullie dat begrijpen.”