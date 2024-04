Kopen zonder Kijken-collega’s steunen Martijn Krabbé bij ziekte

Bob Sikkes en Roos Reedijk van het tv-programma Kopen zonder Kijken steunen hun collega Martijn Krabbé, nu deze het om gezondheidsredenen wat rustiger aandoet. Dat laten de woonexperts desgevraagd weten aan het ANP. Krabbé maakte begin maart bekend een vorm van kanker te hebben en daarvoor behandeld te worden.

“Natuurlijk is er ruggespraak, maar hij heeft ook in de media gezegd van: ik wil rust en tijd voor mezelf en met familie en dat geven wij hem ook. Maar natuurlijk is er wel contact en steunen we hem”, zegt interieurstyliste Reedijk. Sikkes geeft aan de situatie “pittig” te vinden. “Volgens mij maakt iedereen wel mee dat mensen om hen heen ziek worden en dat je nooit weet hoe dat gaat aflopen. Ik vind dat heel heftig. Martijn is én mijn collega én een klant, want ik heb zijn huis verbouwd, maar ook echt een vriend van me. Dus ik vind het niet makkelijk. Maar het gaat niet om mij, he?”, zegt hij. “Martijn heeft expliciet gezegd dat hij met rust gelaten wil worden, en dat respecteer ik heel graag.”

Lees ook: Martijn Krabbé heeft vorm van kanker: treurig nieuws, maar er zijn nog meerdere behandelopties

Showmaster

De opnames voor het zevende seizoen van Kopen zonder Kijken zijn inmiddels in volle gang. Krabbé, die in maart al bij RTL had aangegeven te willen blijven werken, doet daar ook aan mee, vertelt Reedijk. “We zijn nu ongeveer op de helft en hebben daarin allemaal onze eigen rol. De aankopen doen Alex en Bob, de verbouwing doet Bob, en Martijn heeft daar zijn eigen momenten in.” Reedijk prijst de presentator. “Hij is wel echt de showmaster, hij maakt het programma. Wat Martijn doet, dat kan niemand. Hij is wel echt de spil.”

Beeld: Getty Images