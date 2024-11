Mart Hoogkamer eert toekomstige baby met bijzondere tatoeage

Mart Hoogkamer heeft een nieuwe tatoeage aan zijn collectie toegevoegd. De 26-jarige zanger heeft de echo en zwangerschapstest van zijn toekomstige kindje laten tatoeëren, deelt hij op Instagram.

De printjes van de echo, eentje van het gezichtje van de baby en een van het lichaam, zijn op 2 augustus 2024 gemaakt, is te lezen op de tattoo. “M’n kleine meid”, staat eronder met inkt geschreven.

Hoogkamer maakte afgelopen zomer bekend dat hij en zijn vriendin Jennifer van Ooijen in verwachting zijn. Van Ooijen is in januari uitgerekend.

Ook tatoeage van vriendin

Dat Hoogkamer een tattoo voor zijn toekomstige dochter heeft laten zetten, is niet geheel een verrassing. De volop getatoeëerde zanger liet in 2022 aan het ANP weten dat hij twee plekjes op zijn bovenbeen vrij wilde houden voor zijn twee toekomstige kinderen. Ook vriendin Jennifer staat op zijn lichaam vereeuwigd.