Maik de Boer: ‘Alles is tegenwoordig beige’

Tekst: Sabine Krouwels

Mensen zouden wel wat creatiever met hun look om mogen gaan, vindt stylist Maik de Boer. Volgens hem is er tegenwoordig te veel massa, waarbij één tint de boventoon voert: beige. “Wees niet zo bezig met wat anderen van je denken,” roept hij deze week op in Weekend.

Wanneer Maik de Boer om zich heen kijkt, mist hij creativiteit. In zijn ogen is alles tegenwoordig massa. “Ik heb ontzettend veel heimwee naar Herman Brood en naar Fabiola. Ik heb zoiets van: we moeten toch ook een beetje lekker durven onszelf te blijven zijn in plaats van dat alles beige is. Beige interieurs, beige huizen, beige restaurants, beige mensen. Dan denk ik: kom op!”

Lees ook: ZIEN: Maik de Boer laat mega tattoo zetten op borst

Zorgen

Maik wil mensen graag uitdagen om zichzelf te uiten en zich daarbij niet zoveel zorgen te maken over de mening van anderen. “Als jij je nou gewoon zo voelt en je voelt je daar prettig bij, wees dan niet zo bezig met wat andere mensen daarvan denken.”

Lees het hele interview met Maik de Boer, waarin hij onder meer vertelt hoe hij zelf de creativiteit in zijn look behoudt, in Weekend nummer 12. Deze editie, waarin ook een analyse staat van de financiële situatie van Connie Witteman en interviews met onder andere Tineke Schouten, Richard Groenendijk en Wieneke Remmers, ligt vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.