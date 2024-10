MAFS-setje Jeppe en Jantine uit elkaar

Jeppe en Jantine vormden het enige succeskoppel van het afgelopen seizoen van RTL’s Married at First Sight, maar het stel is nu toch uit elkaar, melden ze beiden op Instagram.

“Dit was de dag waarop het avontuur begon, nu iets meer dan een jaar later is dit de dag waarop het avontuur eindigt… Jantine en ik gaan ieder onze eigen weg”, schrijft Jeppe bij een foto van wat de mooiste dag van zijn leven had moeten zijn.

Jeppe gaat sowieso een moeilijke tijd door, omdat zijn vader ernstig ziek is. Hij probeert zich ondanks alles te richten op het positieve, vervolgt hij. “Het is een enorm bewogen jaar geweest met mooie momenten, maar ook een hoop verdriet met een steeds zieker wordende vader.”

Jantine schrijft op haar beurt, ook bij een foto van hun huwelijk, dat zij en Jeppe “een bijzonder jaar samen” hebben gehad. “We zijn beiden op ons eigen manier er op uit gekomen dat het beter is dat ieder zijn eigen pad gaat volgen.”

Lees ook: MAFS-Rowan en Astleigh verwachten eerste kindje

Uniek avontuur

Jeppe kijkt terug op een uniek avontuur “en dat we samen het lef hebben gehad om dit met beide handen aan te pakken”.

Beeld: Instagram@jantinevandinther

In de talkshow BEAU vertelden de twee eerder na het – op liefdesgebied – nogal teleurstellende seizoen van MAFS over hun wél geslaagde liefdesavontuur. Bekijk het fragment hieronder: