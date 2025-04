Maarten van Rossem blij met zijn opvolger Paulien Cornelisse: ‘Een bijzonder gelukkige keuze’

Vrolijk Pasen! 3 gezellige knutselideeën voor kinderen

Van koekjes versieren tot kleurrijke paaseieren: Pasen is het perfecte moment om samen met je kinderen lekker creatief aan de slag te gaan. Of het nu regent of de zon schijnt: met deze drie leuke knutselactiviteiten breng je gegarandeerd paasplezier in huis.