Lekker loeren: wat deden de BN’ers dit weekend?

Tekst: Anna Wubben

Wat spookten de BN’ers uit het afgelopen weekend? In deze wekelijkse recap kunt u meegenieten van hun avonturen!



Nu het einde van het theater seizoen nadert, keert de gezelligheid terug bij Jelka en Henry thuis…

Achttien jaar geleden stapten Wolter en Tessa in het huwelijksbootje. Reden genoeg voor een feestje!

Emma is terug op het podium. Vrijdag zong de zangeres, die vorig jaar de diagnose baarmoederhalskanker kreeg, I Will Survive bij de show van de Toppers.

De vorige opnames in Nigeria verliepen niet heel soepel, waar Ewout enkele uren in een gevangenis werd vastgehouden. Hopelijk in Mexico een betere ervaring!

Hoog bezoek voor Gerard tijdens het concert van De Toppers. Zijn grote vriend labradoodle Buddy was gezellig mee.

Na spannende dagen, waarin Richard een hartoperatie heeft ondergaan, heeft hij vandaag samen met Daphne weer een rondje gewandeld. ‘We zijn naar een restaurant geweest waar Richard weer als vanouds de broodmandjes heeft leeggegeten, dus the only way is up.’