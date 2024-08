Lee Towers 50 jaar in het vak: ‘Ik werd krankzinnig verklaard’

Volgend jaar zit Lee Towers vijftig jaar in het vak. In die tijd heeft hij altijd zijn eigen pad gevolgd en gedaan wat hij moest doen. “Ik geloofde erin. En zoals gebleken niet ten onrechte,” vertelt hij deze week in Weekend.

Lee vindt niet dat hij per se hard heeft moeten strijden voor zijn plekje in de showbizz. “Ik heb gewoon gedaan wat ik vond dat ik moest doen. Mijn motto was: geloof in je dromen. Ik liet me door niets en niemand tegenhouden. Ik werd voor krankzinnig verklaard dat ik dat soort risico’s op me nam. Maar ik geloofde erin. En zoals gebleken niet ten onrechte. Ik had er gevoel voor. Eén van mijn spreekwoorden was dan ook: van het een komt het ander. Altijd in positieve zin.”

Flater

Toch was er één grote flater in zijn carrière. “Ik begon een horecabedrijf in 1985 waar ik na 2,5 jaar met zó’n scheur in mijn broek afscheid van nam. Schoenmaker blijf bij je leest, is het spreekwoord. En hoeveel collega’s zijn daar ook niet mee de teil in gegaan? Dat je ze adviseerde om het toch maar niet te doen. Maar ja…”

