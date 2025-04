Komt er een tweede seizoen reallifesoap Gerard Joling? ‘Is wel een hoop gedoe’

Tekst: Dunya Diercks

Gerard Joling had het enorme succes van zijn realitysoap Only Joling “nooit, maar dan ook nóóit verwacht”, zegt de zanger, die dinsdag zijn 65ste verjaardag viert, in De Telegraaf. Op zijn verjaardag vinden ook de laatste opnames van de serie plaats, maar volgt er een tweede seizoen..?

Dat kan de zanger helaas nog niet zeggen. “Het is toch wel een hoop gedoe hoor, met steeds die camera’s om je heen. In de auto zitten er al vijf! De mensen hebben nu ook wel een idee van hoe ik leef natuurlijk. We zien het wel. Maar nu dus even niet!”

Dat de zenderleiding ervoor koos om zijn serie op prime time uit te zenden, kwam voor Gerard als een totale verrassing, vertelt hij. “We hebben bijna een jaar opnamen gemaakt voordat het eindelijk begon. Altijd hebben we gedacht dat het voor een uurtje op de zaterdagavond om tien voor half tien te zien zou zijn. Komt de zender ineens met: nee, het wordt de vrijdag, prime time acht uur en dan anderhalf uur lang. Zo enthousiast waren ze over wat ze te zien hadden gekregen dat zíj het aandurfden.”

Verbazing

Hij wordt overspoeld met complimenten over het eindresultaat en daar staat de zanger toch wel van te kijken. “Het is vanaf de eerste week een doorslaand succes en iedereen laat me weten dat het zo lekker wegkijkt en helemaal niet verveelt. Dat verbaast me wel, hoor.”