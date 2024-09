Joost Klein voor het eerst sinds ‘Voldemort-incident’ weer op podium in Zweden

Joost Klein heeft zaterdag voor het eerst sinds zijn Eurovisie Songfestival-incident weer opgetreden in Zweden. De zanger stond op het Homecoming-festival in Uppsala. “Dit is mijn eerste keer terug in Zweden sinds het Voldemort-incident”, zei Klein tijdens de show volgens de Zweedse krant Uppsala Nya Tidning.

Op Instagram deelde Klein eerder op de dag beelden vanuit een Zweedse auto met daarbij het liedje Coming Home van Skylar Grey. “OMG, kijk mensen”, schrijft hij bij zijn locatie ‘Zweden’.

Aangifte van smaad

Klein mocht in mei niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival na een aanvaring met een cameravrouw. Eerder deze maand werd bekend dat het strafrechtelijk onderzoek naar Klein is gestaakt wegens gebrek aan bewijs. Klein overweegt aangifte van smaad te doen tegen songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU).