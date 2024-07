Jim Bakkum weemoedig: ‘Apetrots op mijn brugpieper’

Jim Bakkum had het deze week even zwaar met de gevoelens die hij ervoer rond het einde van de basisschooltijd van zijn zoontje Lux. “Ik had even de tijd nodig om wat woorden te vinden voor deze week. Dit klinkt heel dramatisch, I know. Ik was in ieder geval niet voorbereid op het gevoel dat me deze week volledig overviel”, deelt Bakkum bij een foto van zijn zoontje op Instagram.

In zijn bericht blikt Bakkum terug op de tijd dat zijn zoon voor het eerst naar de basisschool ging. “Deze week had ik exact datzelfde weemoedige gevoel. We hadden de groep 8musical, het waanzinnige eindfeest, en zijn eigen – veel te late – kinderfeestje. Met de dag werd ik trotser. Maar ineens ook weemoediger”, schrijft de zanger en acteur. “Al die jaren basisschool, rapporten, gesprekken met de docenten, ups and downs, opgebouwde vriendschappen met zijn geweldige vriendjes, zijn 7.5 jarige verkering met het liefste meisje denkbaar… Het voelde deze week even alsof dat allemaal in één klap weg zou vagen.”

Steun

Bakkum beseft maar al te goed dat er daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Hij heeft deze periode dan ook expres vrij genomen van werk, zodat hij zijn zoontje in het proces kan steunen. “Ook al zijn papa en mama er meer mee bezig dan hij”, besluit Bakkum. “Men, het is me soms wat, dat ouder zijn. Apetrots op mijn brugpieper.”