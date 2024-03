Jim Bakkum gaat in duet met zichzelf als kind: ‘Kijk er zo naar uit’

Jim Bakkum gaat in zijn theatertournee in duet met zichzelf als kind. De zanger en acteur noemt het zaterdag op Instagram “een van de bijzonderste” dingen die hij ooit heeft gedaan.

“Ik ga in duet met een opname van mezelf toen ik 10/11 was, uit 1998. Mijn heldere, hoge onaangeraakte stemmetje, nog voordat het in aanraking kwam met een soort intense Barry White situatie. Ik kijk er zo naar uit om dit te gaan doen”, schrijft Bakkum.

In de tournee Oud geleerd, jong gedaan blikt Bakkum terug op zijn doorbraak door de talenjacht Idols in 2003. “Vanaf 29 maart starten we en op 14 juni spelen we de laatste show. Met een bizar dikke band (dikke sound, ze zijn verder niet dik) en nostalgie ten top.”