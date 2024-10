Insluiper woning Edwin Evers moet brommen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 120 dagen celstraf geëist tegen de man die ervan verdacht wordt begin april het huis van 538-dj Edwin Evers in Hardenberg te zijn binnengeslopen. De zaak is dinsdag behandeld in de rechtbank in Zwolle.

De 43-jarige Albert E. heeft de geëiste straf al in voorlopige hechtenis uitgezeten en hoeft dus niet terug naar de cel in afwachting van de uitspraak, meldt het OM. Hij is inmiddels opgenomen binnen het zorgkader. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

‘Waterdief’

Albert E., eveneens afkomstig uit Hardenberg, wordt verdacht van insluiping en van ‘diefstal van water’ omdat hij op de logeerzolder van Evers een douche zou hebben genomen. Hij wordt ook verdacht van het stelen van poststukken bij een adres in de buurt van de woning van Evers.