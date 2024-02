Edwin Evers maakt na ruim vijf jaar rentree op Radio 538: enige voorwaarde was carte blanche

Edwin Evers is na een afwezigheid van ruim vijf jaar weer met een eigen programma op Radio 538 te horen. De dj luidt vanaf vrijdag wekelijks het weekend in met een vrijdagmiddagshow.

Edwin wilde voor zijn terugkeer bij Radio 538 eigenlijk maar één ding, en dat was de vrije hand in hoe zijn nieuwe vrijdagmiddagshow op de zender eruit zou gaan zien. “Mijn enige voorwaarde was dat ik carte blanche zou krijgen”, vertelt hij in gesprek met het ANP. Die kreeg hij en dus komt vanaf vrijdag alles samen wat hij leuk vindt, aldus de 52-jarige dj.

Hét moment

“Ik ben nu vijf jaar gestopt met de ochtendshow en al die tijd zat in mijn achterhoofd dat als ik nog eens terug zou keren op de radio, dat dat dan op vrijdagmiddag tussen 14 en 18 uur zou zijn”, zegt Evers. Dus toen 538-directeur Dave Minneboo vorig jaar belde met de vraag of Evers de vrijdagmiddag wilde gaan doen, was de beslissing snel genomen. “Ik dacht: als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit meer doen. Dus dit was wel echt het moment.”

De vrijdagmiddag is ook goed te combineren met het leven dat de Hardenberger sinds het stoppen met de ochtendshow heeft opgebouwd, vertelt hij. “In de afgelopen jaren heb ik veel muziek gemaakt en opgetreden met de band, maar natuurlijk ook dingen gedaan die ik jaren daarvoor niet kon, zoals uit eten, naar een verjaardag of met vrienden afspreken. Ik kon dat allemaal niet omdat ik altijd om 20.00 uur al in bed lag. Ik heb nu een compleet ander leven, en dat wil ik ook graag zo houden. Met een dag radio in de week kan dat makkelijk.”

Oude bekenden

In het nieuwe Evers & co luidt Evers samen met sidekick Cobus Bosscha en nieuwslezer Henk Blok het weekend in. “Cobus was als producer en sidekick al betrokken bij de ochtendshow toen we nog bij 3FM zaten. Hij vertrok drie jaar nadat we naar 538 waren gegaan, maar hebben altijd contact gehouden. Een echte radioman, een creatieve gast”, zegt Evers. “En Henk wilde ik er graag bij hebben omdat hij goed kan lezen, goed de sfeer aanvoelt en gewoon een prettig mens is.”

Ander geluid

Met elkaar willen ze op de vrijdagmiddag een ander geluid laten horen, en zich ook onderscheiden van andere zenders. “De vrijdagmiddag is van oudsher de middag van de hitlijsten, maar de consumptie van muziek is zo veranderd, je hoort die muziek uit die lijst de hele week al. Wij kunnen daar echt iets anders laten horen. Natuurlijk wel wat Top 40-muziek, maar ook veel livemuziek en ook wat oudere muziek. Al ga ik natuurlijk ook weer niet helemaal afwijken van het format van 538.”

Mediacircus

Vrijdag komen DI-RECT, Berget Lewis en de 3JS optreden. “Mijn eigen band is er ook, die zal Berget begeleiden. DI-RECT speelt in de studio boven hun nieuwe single. Ja, we gaan gelijk maar alles gebruiken, want er zijn maar weinig stations die al die faciliteiten hebben voor liveoptredens. Vanaf april is er ook plek voor publiek bij de optredens, dat wordt wel te gek!”, jubelt de dj. Toch kijkt hij het meest uit naar het moment dat de klok vrijdag 18.00 uur slaat. “Ja, leuk dat er zoveel aandacht is, maar het is ook wel een beetje een mediacircus. En ik wil gewoon radio maken!”, lacht hij.