Imagodeskundige over André Hazes: ‘Je ziet een verschuiving’

André Hazes mag van zijn moeder Rachel Hazes zijn naam niet meer commercieel gebruiken. Een bizarre situatie, die ervoor zorgt dat Nederland zich ineens achter de zanger schaart. Waar hij eerst nog een slechte reputatie had door “de puinhoop in zijn leven”, ziet imagodeskundige Zabeth van Veen nu een omslag, vertelt ze deze week in Weekend. “André is slachtoffer van zijn opvoeding.”

Jarenlang kon André Hazes in de ogen van het publiek weinig goed doen. Onder meer zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg bezorgde hem een discutabele reputatie. Maar inmiddels lijkt Nederland hem weer te omarmen door het conflict waarin hij met zijn moeder Rachel Hazes verwikkeld is geraakt. Zij heeft hem gesommeerd de naam André Hazes, de merknaam van haar overleden man die zij sinds zijn dood beheert, niet meer commercieel mag gebruiken. Imagodeskundige Zabeth van Veen ziet dat dat Andrés reputatie in Nederland positief beïnvloedt. “Je ziet een verschuiving. André heeft door de huidige privéomstandigheden meer sympathie van het publiek gekregen.”

Lees ook: André Hazes negeert naameis van moeder Rachel: ‘Gaan niet akkoord’

Puinhoop

Eerder kon hij juist absoluut niet op sympathie rekenen, maar dat is dus omgeslagen. “Vorig jaar ergerden mensen zich aan hem vanwege de puinhoop in zijn leven, grotendeels veroorzaakt door zijn eigen toedoen. Maar nu wordt er gedacht: als een moeder dit bij haar eigen kind doet, ben je slachtoffer van je opvoeding. Dit kun je niet tegen hem gebruiken,” aldus Zabeth.

Lees het hele interview met Zabeth van Veen, waarin ze onder meer ingaat op de invloed die deze situatie kan hebben op Andrés populariteit en de rol van übermoeders Connie Witteman en Natasja Froger, in Weekend nummer 43, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.