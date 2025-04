Hans Klok kondigt groot nieuws aan

De ochtendroutine van vrouwen die ‘altijd’ energie lijken te hebben (volgens experts)

We hebben allemaal wel zo’n vriendin – iemand die om 7.00 uur al een workout achter de rug heeft, fris als een hoen in haar Zoom-call verschijnt, een driegangenmaal voor zichzelf in elkaar flanst en om 20.00 uur nog energie lijkt te hebben voor een wandeling, een boek en een gezichtsmasker. Onmogelijk, zou je denken. Maar wat blijkt? Het geheim zit niet in een magische superfood, maar in kleine, slimme gewoontes.