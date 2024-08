Glennis Grace niet op zoek naar relatie: ‘Leidt alleen maar af’

Eerder hopte Glennis Grace nog wel eens van man naar man, maar momenteel heeft ze geen behoefte aan een nieuwe liefde in haar leven. Na het supermarktincident is ze op zoek naar zichzelf en daarbij is er even geen ruimte voor iemand anders dan zichzelf, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vind het heerlijk om alleen te zijn.”

Na mislukte relaties met de bijna twintig jaar jongere Lévy, producer Boyd en de achttien jaar jongere Levy is Glennis wel even klaar met mannen. Ze focust zich voorlopig op zichzelf en daarom is er voor een nieuwe liefde momenteel geen plaats. “Ik hoef geen relatie, ben niet op zoek. Als het komt, dan gebeurt het en geniet ik ervan. Maar op het moment: néé. Ik heb altijd in relaties gezeten. Ik dacht: laat ik nu even een jaar of langer gewoon lekker op mezelf zijn. Ik heb ook veel om naartoe te werken. En dan leidt een relatie alleen maar af, vind ik.”

Eigen beste vriendin

Ondanks haar verleden van relatie na relatie na relatie vindt Glennis het verrassend genoeg helemaal niet lastig om vrijgezel te zijn. “Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Ik ben eigenlijk mijn eigen beste vriendin.”

