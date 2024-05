Gerard Joling rijdt niet meer langs ouderlijk huis: ‘Te confronterend’

Door Boris van Zonneveld

Ruim twee jaar geleden overleed Janny, de moeder van Gerard Joling. Ondanks dat het al even geleden is, heeft de zanger er niet minder verdriet om. Iedere dag staat hij nog stil bij het gemis. Als het The Masked Singer-jurylid in de plaats is waar zij woonde, durft hij zelfs niet langs het ouderlijk huis te rijden. “Dat is te confronterend.”

Nu zo ongeveer elke bekende Nederlander een realityserie heeft en De Bauers na twintig jaar weer terug is, kriebelt het ook bij Gerard Joling. Het is namelijk eveneens precies twintig jaar geleden dat zijn realityshow Only Joling op tv was. Daarin maakte de kijker kennis met zijn dagelijks leven zonder glitter en glamour, maar wel met vileine grappen. Het vormde de opmaat voor Joling & Gordon Over De Vloer, maar was niet zo succesvol als die serie. Toch onderzoekt RTL nu de mogelijkheden om Gerard terug te laten keren met een eigen reeks, maar meer willen ze daar nog niet over kwijt. Of het succesvol zou zijn, is nog maar de vraag. Want naar zijn dagelijkse video’s op YouTube kijken maar een paar duizend mensen. Een hernieuwde samenwerking met Gordon zou waarschijnlijk meer in de smaak vallen, maar die route is afgesneden. Gerard leeft bepaald niet mee met de tegenslagen die zijn vriend van vroeger overkomen. “Geen commentaar”, is zijn antwoord op alle vragen over Gordon.

Hoe concreet zijn de plannen voor je eigen realityserie?

“Die plannen zijn helemaal nog niet concreet. We wachten tot we genoeg leuke dingen hebben. Als we het kunnen vullen met items die allemaal puur en echt zijn, is er niks aan de hand, dan gaan we het gewoon doen, want ik heb er zin in. Er gebeurt zóveel in mijn leven dat het makkelijk kan. Voordat je het weet sta ik weer samen met de Toppers op de bühne en daar hebben we ook leuke dingen mee gedaan, dus dat moet helemaal goed komen.”

Ben je klaar voor Toppers In Concert in mei?

“Natuurlijk. Ik heb het repertoire en het podium al gezien, want het leuke is dat alles al klaar is. We moeten nu repeteren tot we de liedjes kennen en dat is best een uitdaging. We hebben uiteraard wel autocue, zodat we de teksten kunnen meelezen, maar ik wil zoveel mogelijk liedjes uit mijn hoofd kennen, ook qua melodielijnen.”

Ben je nog speciaal aan het trainen voor de concertreeks?

“Het is nodig, want ik ben zoals ieder jaar weer een paar kilootjes te zwaar en die moeten er weer af. Ik wil dus wel een paar kilootjes afvallen, dat doe ik altijd voor de Toppers. Of dat lukt, dat hoop ik dan maar weer. Wat een gedoe iedere keer… Het wordt ook steeds lastiger, zeg ik eerlijk. Want ik hou van lekker eten en een borreltje, gezelligheid.”

Als je kijkt naar Jeroen van der Boom, die is nu helemaal strak afgetraind, is dat iets wat jou ook aanspreekt?

“Als ik Jeroen zie denk ik: het kan ook te gek natuurlijk. Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Jeetje, wat is hij mager. Ik ben ook wel een beetje jaloers op hem – ik vind het heel knap – maar zo zou ik niet willen zijn. Dat red ik ook niet, omdat ik te veel van het leven houd. Ik drink te veel wijn en eet te veel lekkere dingen. Dan zou ik echt een paar maanden helemaal in retraite moeten. Daar heb ik geen kracht meer voor. Ik ben wel een weekje naar Gran Canaria geweest met mijn personal trainer, die ook een goede vriend van me is. Ik heb daar ook lekker getraind, elke dag.”

Maak je je niet veel te druk om je gewicht?

“Ik maak me daar niet druk om, het is een kwestie van gezond leven. Ik wil gewoon lekker in mijn vel zitten en een goede conditie hebben. Maar als je wat ouder wordt, is het soms wat lastig om die extra kilo’s eraf te krijgen.”

The Masked Singer gaat ook weer door. Wat vond je van de nieuwe opzet zonder panels, maar wegens de komst van Monica Geuze met vijf individuele juryleden?

“Heel leuk. Dat is naar voorbeeld van het Amerikaanse format, daar zitten bij grote shows ook vijf mensen in de jury.”

Ruim twee jaar geleden overleed je moeder. Sta je daar nog vaak bij stil?

“Dat doe ik elke dag. Natuurlijk, haar foto staat groot in mijn huiskamer. Het blijft heftig. Grote dingen waar ze niet meer bij is, dat is ontzettend akelig en dat blijft het. Gisteren was ik nog in Schagen, waar ze woonde. Dan spreek ik mijn broer en zus en denk ik: verdorie. Normaal gesproken ging ik dan langs mijn moeder, maar ik rijd niet eens langs het oude huis meer, dat is te confronterend, te pijnlijk. En Bert, mijn goede vriend, is natuurlijk ook overleden. Die ging ook overal mee naartoe. Iedereen begint er ook steeds over, als ik ergens kom zonder hem. Pas als je ouder wordt, ga je dat merken, dat mensen wegvallen. Als je jong bent, denk je daar niet over na. Maar zo is het leven. Het is heftig, maar waar.”

Voelt het nu, zonder ouders, alsof je alleen op de wereld bent?

“Zo voelt het niet, maar het is wel zo dat ik bepaalde mensen mis. Ook een loopje, een praatje, gezelligheid… Alles. Zo gaat het. Het is niet leuk.”

Het lijkt misschien moeilijk voor te stellen, een verdrietige Gerard Joling…

“Maar die momenten zijn er wel hoor. Natuurlijk, iedereen heeft toch zijn verdriet? Het zou niet goed zijn als het niet zo was. Maar ik blijf genieten van het leven. Zolang ik gezond ben en alles mag en kan doen is dat toch machtig? Dan ben je toch een uitverkorene?”

