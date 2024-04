Jeroen van der Boom onthult geheim van gelukkig twaalfenhalfjarig huwelijk

Jeroen van der Boom en zijn Dany zijn al 23 jaar samen, waarvan twaalf en een half jaar getrouwd. Een mooi moment om het verleden en de toekomst onder de loep te nemen, vertelt Jeroen aan Weekend. “Dan moet je weer tegen elkaar zeggen: ‘Wat gaan we nu doen?’.” De gezamenlijke conclusie? “Fit worden en knap zijn voor elkaar.”

De twee gingen, zoals zoveel BN’ers, aan de slag met afslankprogramma DAG ÉÉN. Het resultaat lieten Jeroen en Dany, behalve zijn vrouw ook zijn manager, trots zien op Instagram. (Tekst gaat verder onder post)

The Pianoman

En nu de zanger topfit is, was dat natuurlijk hét moment om een grote droom te laten uitkomen. Aan het eind van het jaar organiseert de Topper zijn eigen concert in Ahoy, The Pianoman. “In het begin zei Dany: ‘Waarom zou je dat doen, je doet prachtige dingen en je staat in de Arena'”, vertelt Jeroen. “Maar op een gegeven moment kwam ik thuis en toen zei ze: ‘Als je het echt graag wilt…’ Kijk, ik ga niet op mijn 60ste nog een nieuw project beginnen. Ik ben nu 51 en ik ben heel fit geworden, dus we gaan het nu doen.”

Beeld: Reni van Maren

