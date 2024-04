Gordon over band met Gerard Joling: ‘Denk niet dat het nog goed komt’

Gordon denkt niet dat het nog goed komt tussen hem en Gerard Joling. Dat vertelde de zanger en televisiemaker in het SBS-programma Chateau Meiland VIPS, waar hij samen met zangeres Berget Lewis te gast was. In het RTL-programma Casa di Beau liet Gordon begin dit jaar weten dat hij open zou staan voor een nieuw programma met Joling.

“Er zijn zoveel dingen gezegd en ik denk niet meer dat het goed kan komen”, zei de 55-jarige Gordon, toen Erica Meiland hem vroeg of er een kans is dat er nog een programma komt. De twee maakten als duo Geer & Goor jarenlang succesvolle programma’s. “We hebben hele mooie herinneringen, maar er is te veel gezegd en gedaan.”

Tussen 2005 en 2018 werkten de zangers diverse keren samen voor verschillende programma’s. Vooral de serie Joling & Gordon over de vloer (2005-2007) wordt op sociale media nog vaak aangehaald om de platte humor van het duo. Later maakten ze ook programma’s voor het Nationaal Ouderenfonds en zaten ze samen in één jurystoel voor The Voice Senior.

Eind vorig jaar liet Joling weten een samenwerking niet uit te sluiten. “Gordon en ik hebben altijd prachtige programma’s mogen maken en misschien gaan wij dit in de toekomst wederom doen”, schreef hij op Instagram.