Gerard Joling heeft nog steeds geen groen licht voor realitysoap

RTL heeft Gerard Joling nog steeds geen groen licht gegeven voor zijn eigen realitysoap. Dat heeft de 64-jarige zanger gemeld in Shownieuws. “Nee, er is nog geen groen licht”, aldus de zanger. “Maar dat kan binnen dag, of binnen een week. Ik vind het sowieso een eer dat het voorgesteld wordt.”

Joling zei anderhalve week geleden dat hij binnen een week van RTL zou horen of de realityserie waarvoor proefopnames zijn gemaakt doorgaat. Vorige maand werd duidelijk dat RTL de komst van een mogelijke realityserie met Joling in de hoofdrol ‘onderzoekt’.

Lees ook: Gordon zegt dat SBS zijn realitysoap gaat uitzenden

Niet rouwig

De zanger zal er niet rouwig om zijn als de zender er niets in ziet: “Als het niet doorgaat, is er zo veel werk wat ook fantastisch is, dus ik ben eigenlijk gewoon hartstikke blij.”