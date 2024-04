Gordon zegt dat SBS zijn realitysoap gaat uitzenden

SBS6 gaat de nieuwe realityserie van Gordon uitzenden. Dat stelde Gordon maandag in Shownieuws. “Ik weet mijn God niet wanneer het gepland staat”, voegt hij daaraan toe. “Maar we hebben al ontzettend leuke dingen gefilmd. Ik was verrast dat SBS interesse had.”

Eerder maakte John van den Heuvel bekend dat hij met zijn productiebedrijf een nieuwe realityserie rond Gordon maakte. In eerste instantie had de misdaadjournalist, die ook een productiebedrijf heeft, het plan om een nieuwe serie met Gordon en Gerard Joling te maken. Maar dat bleek niet te realiseren te zijn, omdat Gerard Joling naar eigen zeggen een te volle agenda had.

Geen bevestiging

Daarna is Van den Heuvel met zijn compagnon verder gaan praten met Gordon. Talpa wilde volgens Shownieuws de mededeling van Gordon niet bevestigen.