Gordon blaast oude passie nieuw leven in: ‘Niet te filmen, of toch wel?’

De koffiezaak van Gordon in Blaricum komt terug. De zanger opent twee jaar na de sluiting van Blushing een nieuwe vestiging aan de overkant.

Het is de bedoeling dat de zaak op 1 juli de deuren opent. “Ik heb destijds met pijn in mijn hart als ondernemer afscheid moeten nemen van mijn eerste zaak, zoiets is nooit leuk. Dat mij nu de kans wordt geboden om het dorp wederom te voorzien van goede koffie evenals lekker en gezond eten, zie ik als een prachtig mooi positief cadeau”, zegt Gordon in een persbericht.

Op Instagram schrijft de zanger even later: “Omdat je na tegenslag weer moet opstaan en doorgaan. Omdat je dwars door alle negativiteit heen het positieve moet blijven zien. Omdat je juist moet laten zien dat veerkracht je beste eigenschap is en vooral omdat je moet vertrouwen en houden van jezelf! Zo trots en blij ben ik met dit nieuwe avontuur! Niet te filmen of toch wel?”

Hamburgerzaak

De vorige vestiging in Blaricum ging dicht om personeelstekorten. Gordon heeft ook een vestiging in Amsterdam en een hamburgerzaak.