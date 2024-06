Geen gezinsuitbreiding voor Roy Donders en zijn Mies: ‘We zijn compleet’

Door Emelie van Kaam

Roy Donders haalt in zijn onlangs verschenen boek uit naar Antje Monteiro. Of hij iets heeft vernomen van zijn vroegere co-producent? “Nee en geen idee of ze dat nog gaat doen. Ik moet ook zeggen dat het me helemaal niks interesseert. Dit is míjn verhaal.”

Jullie hebben een eigen bed & breakfast aan huis geopend. Hoe zijn jullie geïnspireerd geraakt?

ROY DONDERS: “We zaten in een heel mooi wellness-hotel tijdens een tripje. We hadden toen beiden zoiets van: het zou heel leuk zijn als we zoiets ook ooit zouden kunnen starten. Doordat ik moest stoppen met mijn kliniek, kwam die ruimte vrij, waarop Mies al heel snel zei: ’Zullen we het hier gewoon gaan proberen?’ Zo gezegd, zo gedaan.”

Dus jullie zijn niet geïnspireerd door de Meilandjes die Code Rosé runnen?

Roy: “Door de Meilandjes? Nee. Het is totaal anders.” Michelle: “Het idee was om een wellness aan huis te realiseren. En niet alleen een overnachting.” Roy: “Het ontbijt zullen we zelf bereiden én serveren. Dus mensen krijgen hun ontbijt opgediend door ons. Of door één van ons. Het ligt er net aan hoe druk onze agenda’s zijn. Ik heb heel veel optredens staan en andere tv-programma’s.” Michelle: “En een gezin natuurlijk ook nog.” Roy: “Een gezin kost nóg meer tijd. Dus ja, we zijn wel erg druk.” Michelle: “Maar er is altijd iemand thuis van ons, we houden niet van kinderopvang. Ook slapen we elke avond samen thuis. Dus de gasten gaan ons wel zien, ja.”

De Meilandjes begonnen hun pension vol goede moed, maar gaan ermee stoppen. Hoe staan jullie in dit avontuur?

Roy: “Het is voor ons nieuw en ook een try-out voor misschien een iets groter project. Dus we zien wel of we het leuk gaan vinden en of het echt is wat we ervan verwachten.”

Je hebt onlangs je boek Gewoon Royke uitgegeven. Hoe zijn de reacties daarop geweest?

“Eigenlijk heel mooi. Ik ben nooit zenuwachtig voor iets, maar ik heb hiermee echt mijn ziel blootgelegd, dus vond het wel een dingetje.”

Wat was voor jou het meest lastig om te herbeleven?

“Alles eigenlijk. Heel veel uit mijn leven is zó snel voorbij gevlogen, dat ik niet eens heb beseft dat het was gebeurd. Dit boek was ook psychologisch, er zijn heel veel puzzelstukjes in elkaar gevallen. Ik kijk nooit achterom, alleen maar vooruit. Maar hiervoor ging ik terug naar mijn jeugd en dan leer je jezelf echt wel beter kennen.”

De enorme drukte zorgde eerder voor een vlucht in drank en drugs. Hoe weet je dat dat niet weer gaat gebeuren?

“Het was een opeenstapeling: ik werkte zo veel jaren zo hard. Tachtig, negentig, honderd uur in de week. Ik besefte daardoor niet wie of wat ik was. Ik ben nu tien jaar verder en sta heel gelukkig in het leven. Heb een stabiele relatie, een stabiel gezin. Ik sta nu echt heel anders in het leven. En ik heb veel meer zelfkennis, weet veel beter wat ik leuk vind en kan nu ook nee zeggen, wat heel belangrijk is.”

Michelle, maak je je snel zorgen om Roy, doordat je weet wat er allemaal in zijn leven is gebeurd?

“Ik weet inderdaad heel veel uit zijn leven. En ik vind het heel sterk en knap dat hij alles met mij heeft gedeeld. Ik kan me zeker zorgen om hem maken. Alleen denk ik dat dat op dit moment helemaal niet nodig is.”

Roy, ben je nooit bang om weer dat benauwde gevoel terug te krijgen door je bekendheid?

“Die vraag krijg ik de laatste tijd best vaak. Ik maakte destijds serie na serie na serie en ik zat in iedere commercial en ieder tv-programma. Maar daarna heb ik het een jaar of vier, vijf, rustiger aan gedaan. Die hype van toen gaat er nooit meer komen. Dat kan en hoeft ook niet voor mij, zoals het toen was. Met touringcars voor de deur en niet meer normaal een dagje naar de Efteling kunnen. Nu is het perfect. Mensen willen af en toe een foto, of ze komen even naar ons toe om een praatje te maken. Dat vind ik prima. Toen was het gewoon té. Nu zijn er weer andere mensen een hype, waar ik ook van geniet.”

Antje Monteiro stelt dat zij jouw realityserie Stylist van het Zuiden heeft bedacht, maar volgens jou liet ze niks horen om te zorgen dat de serie er zou komen. In je boek vertelt je moeder dat Antje woest en scheldend de winkel binnenstormde toen ze hoorde dat je de serie met iemand anders ging maken. Ook dreigde ze met mensen van het kamp te komen. “Toen er geld bij kwam kijken liet ze haar ware aard zien. Toen was ik ineens háár ontdekking. Was het háár programma”, schrijf je. Heeft ze nu wel gereageerd?

Roy: “Nee. Ik heb geen idee of ze dat nog wel gaat doen. Ik moet ook zeggen dat het me helemaal niks interesseert. Het doet me niks. Dit is míjn verhaal. Wat andere mensen ervan vinden, moeten ze zelf weten.”

Je wacht niet op een excuus?

“Nee, ik hoef echt geen excuus van haar. Het is toen zo gelopen. En zij heeft er toen voor gekozen om de media op te zoeken en overal te gaan roepen dat het haar idee was. Als zij daar gelukkig van wordt, prima. Ik heb dat niet gedaan, want ik haal daar geen energie uit. Ze zal op haar manier goed hebben gehandeld, anders had ze het niet gedaan, denk ik.”

Even wat anders. Michelle, wat voor soort vader is Roy?

“Een ontzettend zorgzame, lieve vader, die alles voor zijn kind doet. Ik kan niet zeggen dat hij iets niet voor Romi doet. Hij doet haar in bad, kleedt haar aan, geeft eten. Het maakt niet uit, hij doet het.”

Roy, wat vind jij het mooiste aan het vaderschap?

“Ik vind het állemaal geweldig, ik geniet van iedere dag met Romi. Het is het mooiste wat er is. Ik moet wel zeggen: het duurde even voordat ik dat vond. Ik denk dat het in het begin voor vaders anders ligt dan voor moeders. Iedereen zegt altijd: ’O ik vond het zo geweldig!’, maar bij mij duurde het een paar maanden voordat ik die gevoelens kreeg.”

Willen jullie nog gezinsuitbreiding?

Roy: “Nee.” Michelle: “Ons gezin is compleet. Ik heb nog een kindje, we zijn met z’n vieren. We hebben een druk gezin, een druk leventje. Anders blijft er geen tijd meer over voor elkaar. En om iedereen evenveel liefde en aandacht te geven.” Roy: “Zoals Mies al zegt: we zijn compleet.”

Beeld: Reni van Maren

