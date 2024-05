Roy Donders opent bed & breakfast aan huis: ‘Meer dan een overnachting’

Roy Donders is allang niet meer alleen de ‘Stylist van het Zuiden’. Samen met zijn vriendin Michelle opent hij namelijk een bed & breakfast aan huis. “Het ontbijt bereiden en serveren we zelf”, vertelt het stel aan Weekend.

Inspiratie voor de B&B kregen Roy en Michelle toen ze zelf in een wellness-hotel verbleven. “We hadden toen beiden zoiets van: het zou heel leuk zijn als we zoiets ook ooit zouden kunnen starten.” Zogezegd, zo gedaan. Geïnspireerd door de Meilandjes waren ze hierbij overigens niet. “Het idee was om een wellness aan huis te realiseren. En niet alleen een overnachting.”

Lees ook: Roy Donders laat ‘andere kant van roem’ zien in nieuwe boek

Ontbijt serveren

De gasten die in de B&B gaan verblijven zullen Roy en Michelle absoluut gaan zien. “Er is altijd iemand van ons thuis. En het ontbijt bereiden en serveren we zelf. Dus mensen krijgen hun ontbijt opgediend door ons.”

Lees het hele interview met Roy Donders en Michelle, waarin Roy onder meer vertelt over zijn nieuwe biografie Gewoon Royke en zijn breuk met Antje Monteiro, in Weekend nummer 22, nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.