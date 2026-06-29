Fred van Leer open over vervelende vraag: ‘Ga er nou maar gewoon vanuit dat ik me zwaar voel’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Fred van Leer vertelt in gesprek met &C over de zwaarte die hij dagelijks voelt. Tegelijkertijd zijn er ook dingen waar hij vrolijk van wordt, zoals zijn vrienden, de reacties op zijn biografie, zijn theatershow en een nieuw seizoen van Say Yes To The Dress Benelux.

Volgens Fred van Leer halen die lichtpuntjes zijn worstelingen niet weg, maar helpen ze wel. ‘Als ik focus op de goede dingen, maakt mijn depressie even een duik.’

Minder zichtbaar willen zijn

Fred vertelt dat hij vroeger veel vaker ja zei tegen interviews en andere aanvragen, omdat hij vond dat hij zichtbaar moest zijn. Inmiddels is dat veranderd. ‘Ik heb dus getwijfeld over dit interview, want we hebben vast een leuk gesprek, maar het gaat te vaak over al het drama in mijn leven.’ Toch vond zijn manager Conny dat hij het gesprek moest doen, juist omdat er ook veel leuke dingen te vertellen zijn.

De zwaarte is er altijd

De presentator zegt dat mensen die hem kennen niet elke dag hoeven te vragen hoe het met hem gaat. ‘Het is natuurlijk ontzettend lief bedoeld, maar ga er nou maar gewoon vanuit dat ik me zwaar voel.’ Ook op de dag van het gesprek voelt hij dat zo, al speelt volgens Fred mee dat het maandagochtend is. ‘Ik ben slecht in ochtenden én in maandagen.’

Werken helpt, maar kost ook energie

Als Fred aan het werk is, kan hij zijn gevoel even parkeren. Op het podium, bij Say Yes To The Dress Benelux of tijdens een shoot zegt hij alles vol overgave te doen. Toch merkt hij dat een volle agenda steeds zwaarder wordt. ‘Ik voel me slecht, maar ik móét nu echt even aan.’

Zijn vrienden zijn zijn grootste rijkdom

Thuis is Fred graag alleen, soms volgens hem zelfs te graag. Hij vertelt dat hij bij mooi weer liever met de luiken dicht op de bank ligt dan op een terras zit, omdat zijn zwaarte soms te heftig voelt om met anderen te delen. Toch vormen zijn vrienden een belangrijke basis. ‘Zij zijn mijn grootste rijkdom.’

Hier moet Fred van Leer om lachen: