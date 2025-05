Deze BN’er zou graag ‘de vijfde Topper’ worden

Wereldsterren

Taylor Swift heeft rechten van al haar muziek teruggekocht: 'Mijn levenswerk'

Na een jarenlange strijd heeft Taylor Swift de rechten van al haar muziek teruggekocht. Dat nieuws deelt de wereldberoemde zangeres vrijdag in een brief op haar website. Wat ze hiervoor heeft betaald is niet bekend. “Ik heb bijna gedacht dat het nooit meer zou gebeuren, maar het is nu allemaal verleden tijd”, schrijft Taylor in...