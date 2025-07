Deepfake-prins probeerde geld af te troggelen van Gordon: ‘Heel dom’

Tekst: Dunya Diercks

Gordon was maandag te gast in Vandaag Inside en vertelde daar over zijn Grindr-contact met Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ook wel bekend als Fazza, de kroonprins van Dubai. Maar dat bijna-sprookje bleek in werkelijkheid een ordinair gevalletje van deepfake-oplichting…

Drie jaar geleden was Gordon druk bezig met zijn emigratie naar Dubai, dus ging hij via gay-datingapp Grindr alvast kijken wat de stad hem allemaal te bieden had. Daar kwam hij in contact met een razendknappe meneer. En niet zomaar een meneer, vertelt Gordon. Hij zei: “Ik moet je wat bekennen, ik ben van de royal family.” Toen Gordon zijn locatie kreeg, bleek de man zich inderdaad op het koninklijk paleis aldaar te bevinden. “Ik denk: het zal toch niet waar zijn”, vervolgt de zanger. Had hij nou een heuse droomprins te pakken?

‘Geef me geld’

Om te bewijzen dat hij écht de prins van Dubai was, wilde hij met Gordon videobellen. En inderdaad! “Hij belt mij, dus ik neem op en ik zie die prins. Ik dacht dat ik niet goed werd!” Maar, de ‘prins’ viel al snel door de mand… “Hij vroeg in het volgende gesprek om geld. Dat is heel dom natuurlijk, want je bent van de koninklijke familie, dan ga je toch geen geld vragen?” Helaas dus geen droomprins voor Gordon, maar slecht een oplichter die een deepfake had gemaakt van het gezicht van prins Fazza…

