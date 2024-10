Daan Schuurmans over de dood: ‘Ik kan de gedachte dat het stopt niet aan’

Daan Schuurmans kan moeilijk omgaan met “de gedachte dat het stopt”. Dat vertelt de 52-jarige acteur in gesprek met Trouw. Schuurmans koppelt de uitspraak aan zijn carrière, maar ook aan het vroege overlijden van zijn vader.

De vader van Schuurmans overleed op 56-jarige leeftijd. “Of ik me, een dag na mijn 56ste, opgelucht zal voelen, weet ik niet. Wellicht moet ik het antwoord op die vraag weer eens in de stilte gaan zoeken”, zegt de acteur daarover.

Lees ook: Daan Schuurmans vroeger veel gepest: ‘Heeft me gemaakt tot wie ik ben’

Schaduwkanten

Zijn vrouw, actrice Bracha van Doesburgh, heeft Schuurmans geholpen “de schaduwkanten van het leven” onder ogen te komen, zo vertelt hij aan de krant. “Ik ben nu 52 en nader de leeftijd waarop mijn vader is overleden. Het is gek, niet meer dan een getal, en toch maak ik me zorgen: laat me alsjeblieft niet doodgaan. Mijn kinderen zijn nog veel te jong om een vader te moeten missen.”