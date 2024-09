Boer Zoekt Vrouw breekt met traditie: we blijven je volgen

Twintig jaar na de start van het eerste seizoen heeft KRO-NCRV’s Boer zoekt Vrouw afscheid genomen van een traditie. De zes boeren die Yvon Jaspers zondagavond op NPO 1 aan de kijker voorstelt, zijn ook de boeren die in het voorjaar gaan speeddaten, een logeerweek hosten en uiteindelijk een romantisch weekendje weggaan. Het laten afvallen van de boeren die de minste brieven kregen, behoort daarmee tot het verleden.

“We deden het al zo in de internationale edities van Boer zoekt Vrouw, en dat beviel eigenlijk heel goed”, vertelt Jaspers aan het ANP. “Het was heel mooi dat het aantal brieven er daar niet toe deed. Dat het niet uitmaakt hoe introvert jij bent, hoe verlegen of hoe gemakkelijk jij praat. We blijven je volgen. En dat doen we nu ook in de Nederlandse, reguliere versie van Boer zoekt Vrouw.”

Dat ze niet meer naar boeren met weinig brieven hoeft te gaan om te vertellen dat ze niet verder gevolgd gaan worden, vindt Jaspers geen opluchting. “Nee hoor, want vaak vonden die boeren dat helemaal niet erg. Die waren juist blij! Die dachten: ik heb wel brieven, maar ik hoef niet op tv”, lacht Jaspers. “En er waren seizoenen dat mensen met twee brieven eerder een leuke match hadden dan de boeren met duizend brieven. Dus het zegt niets. Het zegt eigenlijk geen bal!”

Minder brieven

Of er in het algemeen ook minder brieven worden geschreven naar de boeren in het programma dan eerder, vindt Jaspers “moeilijk te zeggen”. “We hebben als laatste een internationale versie gehad en dan moeten de brievenschrijvers al veel meer hobbels nemen. En het is ook nogal anders, of je naar Drenthe schrijft of dat je naar Slowakije moet emigreren. Dat is dus niet helemaal goed te vergelijken.”

Huiverig

Wel denkt de presentatrice dat de rol van sociale media in de loop der jaren groter is geworden bij de beslissing van mensen om al dan niet naar een boer te schrijven. “En terecht”, zegt Jaspers. “Want als jij op tv komt, kun je kritiek krijgen. En ik begrijp het ontzettend goed als mensen daar niet op zitten te wachten. Dus de wereld is ook veranderd. We zijn denk ik allemaal wat huiveriger om dingen te delen. Omdat je dan heel kwetsbaar bent. Maar met dit alles in ons achterhoofd vind ik het fantastisch dat er nog zo ontzettend veel boeren zich opgeven.” Jaspers hoopt dat er ook veel mensen gaan schrijven. “En dat we zes keer liefde vinden. Dat hoop ik.”