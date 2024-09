B&B Vol Liefde’s Debbie heeft hypotheek bij Haye van der Heyden: ‘Ik vond het een buitenkans’

Scenarioschrijver en acteur Haye van der Heyden kent B&B Vol Liefde’s Debbie de Jong al járen, via haar inmiddels ex-man Alfred van den Heuvel, met wie hij de serie Kinderen Geen Bezwaar maakte. Toen Alfred en Debbie uit elkaar gingen, heeft Haye haar behoorlijk uit de brand geholpen, vertelt Haye aan Weekend.

Hij werd zelfs ingezet als bemiddelaar bij die scheiding, want Debbie wilde haar B&B in Spanje graag voortzetten. “Dat was best ingewikkeld”, weet Haye. “Het lukte grotendeels dankzij de som geld die ze kreeg toen Telefónica Endemol overnam, waar ze werkte en bedrijfsaandelen had.”

Maar Debbie wilde meer: zij had haar oog laten vallen op een groot, vervallen pand dat naast haar B&B stond en voor de vraagprijs van drie ton te koop stond. Maar dat geld had Debbie. Dus schoot Haye opnieuw te hulp. “Voor haar heb ik geld geleend bij de bank in Nederland, en dat heb ik weer aan haar geleend. Zo nam ze bij mij een hypotheek. Daarvan kocht ze het en verbouwde het. Ik vond het een buitenkans voor haar en dat waardeert ze heel erg.”

Lees ook: B&B Vol Liefde-Debbie slaat terug na kritiek op vriendschap met ‘Kwalbert’

‘Pas nou op’

Haye’s vrouw stond op haar beurt niet te springen. “Mijn vrouw zei: ’Pas nou op met geld lenen aan vrienden’, maar het is altijd goed gegaan.” Maar dat Debbie tot Haye’s verrassing meedeed aan B&B Vol Liefde, was toch ook wel een béétje een geruststelling. “Ik was daar blij mee, want nu krijg ik iets zekerder mijn geld terug omdat het sindsdien altijd vol zit. Dat is mooi.”

Beeld: Reni van Maren

Lees het hele interview met Haye van der Heyden, waarin hij ook vertelt over een onprettige ontwikkeling rond Debbie’s B&B waardoor beiden vreesden voor de doodsteek voor haar bedrijf, in Weekend nummer 39, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.