B&B Vol Liefde’s Caroline Ligthart toont nieuwe B&B (vol Liefde..?)

Tekst: Dunya Diercks

Na de nodige strubbelingen is B&B Vol Liefde’s Caroline Ligthart (53) toch weer neergestreken in Oostenrijk, waar ze – net als tijdens haar deelname aan het kijkcijferkanon – wederom een B&B gaat starten. Op haar social media deelt ze kiekjes van haar nieuwe onderneming.

Caroline trok de stekker uit haar eerste B&B in Oostenrijk omdat corona roet in het eten gooide en ze de zaak niet meer draaiende kon houden. Maar het B&B-bloed kruipt waar het niet gaan kan: in het programma Daar Gaan Ze Weer ging de ex-stewardess opnieuw op zoek naar de perfect B&B, deze keer in Italië. Dat ging bepaald niet van een leien dakje, konden kijkers zien. “Ik begon positief, maar er was iedere keer iets: geen vergunning, geen bestemmingsplan, geen zwembad. In Oostenrijk kun je een hypotheek krijgen als je een businessplan hebt, in Italië heb je er een vaste baan voor nodig. Na de zomer wist ik: dit gaat me niet lukken”, zei ze daarover tegen tijdschrift Vriendin.

Dus ging ze weer terug naar Nederland, maar zeker niet met hangende pootjes. In Loosdrecht liet ze haar oog vallen in een villa met lodge, waar ze een vakantiehuis van wilde maken. Maar dat ging niet door, met dank aan de Vereniging van Eigenaren.

She’s back…

Op naar Oostenrijk dan maar weer, en daar schoot ze wel raak, schrijft ze trots op Instagram. “Het is zover… mijn droom komt uit! Ik mag opnieuw een gastenverblijf runnen in Oostenrijk, en wel in het prachtige Bramberg am Wildkogel.” Het heeft wel wat voeten in de aarde, maar dat zijn Caroline en haar trouwe viervoeter Roos inmiddels wel gewend. Het gastenverblijf krijgt wederom de toepasselijke naam Rose’s Heart. “De komende tijd staat in het teken van verbouwen, inrichten en dromen realiseren”, en dat kunnen geïnteresseerden allemaal op de voet volgen op haar Instagram. En misschien wordt de kers op de taart dan eíndelijk die B&B vól liefde…

Beeld: Instagram@stylingrosesheart