Ali B direct geëmotioneerd bij aftrap zedenzaak: ‘De dood leek warmer dan het leven’

Ali B heeft aan het begin van de behandeling van zijn strafzaak direct het woord genomen. De rapper vertelde geëmotioneerd dat de beschuldigingen tegen hem gebaseerd zijn op leugens. Ook zei de artiest dat hij suïcidegedachten heeft gehad.

“Ik had net een moment van ontlading. Er is de suggestie gewekt dat ik tijdens mijn werk mensen heb verkracht en aangerand”, zei B., waarna zijn stem brak. De rapper vroeg zich af waarom de slachtoffers niet eerder aan de bel trokken. Zelf benadrukte hij dat hij nooit eerder een signaal heeft gekregen dat hij tegen de zin van de slachtoffers iets heeft gedaan.

Volgens B. begon de nachtmerrie waarin hij zit half januari 2022, een week voordat de veelbesproken uitzending van BOOS over The Voice of Holland naar buiten kwam. “Toen begon de rollercoaster. Ik vond het doodeng om dat vanuit het niets te horen.”

Meer tijd

B. was bang dat hij door de beschuldigingen zijn gezin kwijt zou raken en hij vertelde dat hij nauwelijks tijd had om alles te verwerken. “Ik heb gesmeekt om meer tijd, maar zonder grondig onderzoek moest de uitzending van BOOS er zo snel mogelijk komen.”

Leugens

Ook sprak B. over “leugens” van BOOS-presentator Tim Hofman. “Op basis van zijn leugens werd ik uitgemaakt voor een beest en een seksueel roofdier. Collega’s en vrienden gingen er ook blind in geloven en willen niet meer met mij geassocieerd worden. Alsof ik een besmettelijke ziekte was.”

Angstaanvallen

B. had in de afgelopen twee jaar last van angstaanvallen. “Ik zat in een doolhof zonder uitgang”, zei de rapper, die naar eigen zeggen zo diep in de put zat dat hij zelfmoordgedachten kreeg. “De dood leek warmer dan het leven. Ik dacht: misschien is het beter voor mijn familie dat ik niet meer besta.”

Beeld: ANP

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl