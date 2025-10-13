Tino Martin verwacht een zoontje

Tino Martin en zijn partner Kimberley Kruiter hebben prachtig nieuws gedeeld. Op Instagram maakte de zanger bekend dat het stel hun eerste kind verwacht. Het wordt een jongen.

Bij het bericht plaatste Tino Martin een foto van de hond naast een kinderstoeltje met kleine schoentjes. Daaronder schreef hij: ‘Intens gelukkig en dankbaar, volgend jaar mogen wij een kleine jongen verwelkomen!’ De aankondiging werd binnen korte tijd overspoeld met felicitaties.

Bekende vrienden reageren enthousiast

Onder het bericht verschenen talloze reacties van collega’s en vrienden uit de muziek- en entertainmentwereld. Samantha Steenwijk schreef: ‘Wat een mooi nieuws!! Gefeliciteerd!’ Ook Wolter Kroes liet weten blij te zijn voor het stel. Verder stuurden onder anderen Monique Smit, Nicolette van Dam, Mariska Bauer, Mart Hoogkamer, Danny en Maxim Froger, Rachel Hazes en Glennis Grace hun felicitaties.

Tino en Kimberley in 2021

Een nieuw hoofdstuk voor Tino Martin en Kimberley

Tino en Kimberley leerden elkaar in 2016 kennen en kregen toen verkering. Hoewel de relatie in 2019 een korte pauze kende, zijn ze inmiddels hechter dan ooit. Tien jaar na hun eerste ontmoeting, breiden ze hun gezin uit met de komst van hun zoontje.

