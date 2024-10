Zus Liam Payne deelt emotioneel bericht: ‘Hoop dat je vrede hebt gevonden’

Nicola Payne, de zus van de woensdag overleden zanger Liam Payne, vindt het kwalijk dat mensen haar broer zo snel veroordeelden op basis van video’s online. Nicola schrijft nu dat alleen zijn familie en naasten hem écht kenden. De zanger kwam de afgelopen tijd omstreden in het nieuws, onder meer omdat fans vonden dat hij vanuit de zaal de aandacht opeiste tijdens een concert van zijn One Direction-bandgenoot Niall Horan.

“Je leidde je leven met het motto: waarom zou je iets doen tenzij je er geweldig in bent. En Liam, je was zeker geweldig in alles wat je deed!!”, schrijft zijn zus op Instagram. “Helaas is deze wrede wereld altijd snel met iemand te beoordelen op basis van een paar clips van 5 seconden. Mensen denken dat dat hen het recht geeft om te kunnen praten alsof ze je kennen. Wij kenden je echt en we hielden van je.”

Liam overleed woensdagavond op 31-jarige leeftijd in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar hij van een hotelbalkon viel. “Toen ik het nieuws op mijn telefoon zag verschijnen dat je ons had verlaten, kreeg ik het koud, ik wilde zo graag dat dit niet waar zou zijn”, schrijft Nicola over dat moment. “Ik heb dagenlang gehoopt dat het een vergissing was en dat iemand het bij het verkeerde eind had.”

Nicola schrijft verder dat Liam een lieve oom was, hoe vriendelijk hij was en dat hij altijd iedereen aan het lachen maakte. “Ik hoop dat je daarboven eindelijk vrede hebt gevonden en dat je voor ons allemaal zult blijven zorgen zoals je dat in je leven hebt gedaan”, schrijft Nicola, die ook Liams 7-jarige zoontje Bear nog even noemt. “We zullen ervoor zorgen dat Bear over zijn vader te horen krijgt en dat hij weet hoeveel je van hem hield, dat beloven we. Tot snel Liam, ik hou van jou.”