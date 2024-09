‘Zoontje Justin en Hailey Bieber is ongelofelijk schattig’

Stephen Baldwin zegt dat zijn kleinzoon Jack Blues Bieber “ongelofelijk schattig” is. Aan People vertelde de 58-jarige acteur dat hij denkt dat de rest van de wereld de pasgeboren zoon van zijn dochter Hailey Bieber en zanger Justin Bieber binnenkort ook te zien krijgt.

De acteur vertelde onlangs in Los Angeles te zijn geweest voor de vierde verjaardag van zijn kleindochter Iris, het kind van zijn andere dochter model Alaia Baldwin, en dat hij toen ook baby Jack Blues heeft gezien. “En ja, hij is gewoon… Ik wil niet te veel zeggen. Hij is ongelofelijk schattig.”

Jack Blues Baldwin werd eind augustus geboren. Bieber en zijn vrouw deelden toen via sociale media alleen een foto van het voetje van het jongetje, gewikkeld in een deken. Volgens opa Baldwin komt daar binnenkort verandering in. “De wereld zal hem binnenkort zien”, zei hij.