ZIEN: Kleine Sex and the City-reünie in Parijs

Sarah Jessica Parker en Jennifer Hudson hadden zondagavond een kleine Sex and the City-reünie in Parijs. De twee actrices speelden samen in de eerste film van de hitserie.

“Kijk eens wie ik tegenkwam in Parijs!! Carrie en Louise eindelijk weer bij elkaar!” schrijft Hudson bij een foto van hen samen voor de Eiffeltoren.

Hudson speelde de rol van Louise, de personal assistent die Carrie (Parker) inhuurt wanneer haar leven overhoop raakt door een relatiebreuk. De twee krijgen een hechte band. Hudson eindigt haar bericht met een bekend citaat van haar uit de serie: “Love is the thing, you know!”