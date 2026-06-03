Zendaya en Tom Holland grepen in toen scène Spider-Man niet werkte

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zendaya en Tom Holland spraken zich op de set van Spider-Man: Brand New Day uit toen een scène volgens hen niet werkte. Regisseur Destin Daniel Cretton stuurde daarop de crew naar huis, zodat de scène herschreven kon worden.

Tom Holland vertelde in de nieuwste aflevering van de podcast Good Hang aan Amy Poehler dat acteren naast zijn partner Zendaya voor hem een ‘levenslijn’ is. De twee speelden samen in vier Spider-Man-films, waaronder Brand New Day, en zijn ook allebei te zien in Christopher Nolans The Odyssey.

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Samen twijfels uitgesproken

Volgens Tom ontstond er op de set een belangrijk moment toen hij en Zendaya allebei voelden dat een scène niet goed uitpakte. ‘We hadden mijn scènes al opgenomen. Nu waren we bezig met haar scènes, en ik zou er nooit aan denken om zoiets tegen een actrice te zeggen met wie ik niet samenwerk. Dus ik vroeg: ‘Denk je dat deze scène werkt?’ En zij zei: ‘Nee. Ik denk helemaal niet dat de scène werkt,’’ vertelde hij. Daarna stapte hij naar de producers, die dezelfde twijfels bleken te hebben.

Regisseur bleef rustig

De zorgen kwamen uiteindelijk terecht bij Destin Daniel Cretton. Tom en Zendaya vertelden hem: ‘Hé man, luister, ik weet dat we al uren aan het filmen zijn en ik vind het vervelend om je dit te moeten vertellen, maar ik denk gewoon niet dat deze scène werkt. Wat we zouden moeten voelen, voelen we op dit moment niet.’ Volgens Tom bleef de regisseur kalm en vroeg hij vooral wat ze wilden voelen in de scène. Daarna stuurde de regisseur de crew naar huis om samen aan een nieuwe versie te werken.

Zendaya krijgt lof

Een dag later werd de scène opnieuw opgenomen, tot grote opluchting van Tom. ‘We kwamen de volgende dag terug en namen de scène opnieuw op en ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben, want het is fantastisch in de film.’ Ook prees hij Zendaya als ‘onverschrokken’ in haar werk: ‘Ze gaat er helemaal voor, ze geeft alles wat ze heeft. Als je haar als Rue ziet, is ze totaal anders dan wie ze in het echte leven is. En als je haar dan als Emma in The Drama ziet, is dat een totaal andere prestatie, maar met niet minder intentie, passie of gedrevenheid.’

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BRON: VARIETY