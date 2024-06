Zangeres Halsey vecht tegen ziekte: ‘Geluk dat ik nog leef’

Zangeres Halsey worstelt al langere tijd met een ziekte. “Om een lang verhaal kort te maken, ik heb geluk dat ik nog leef”, schrijft Halsey in een bericht op Instagram.

De 29-jarige zangeres maakte tegelijkertijd bekend dat ze binnenkort met haar vijfde studioalbum komt. Ook bracht ze het eerste nummer van die plaat uit. Het lied heet The End. In het lied zingt Halsey onder meer “er zit gif in mijn brein en in mijn bloed”.

In haar bericht deelde de zangeres foto’s en video’s waarop te zien is hoe ze wordt behandeld. Om welke ziekte het precies gaat, wordt niet expliciet gezegd. Wel staan in het bijschrift links naar de Instagramkanalen van de Lupus Research Alliance en de Leukemia & Lymphoma Society.